Yunanistan'da Seçim Heyecanı! Halk Sandık Başına Gitti

Komşu ülkelerden Yunanistan'da yerel seçim heyecanı yaşanıyor. Yunanistan vatandaşları, 1 Ocak 2024'te göreve başlayacak ve 5 yıl boyunca hizmet verecek yerel idarecileri bugün seçiyor.

Oy Verme İşlemi 19.00'da Sona Erecek!

Ülke genelinde gerçekleştirilen yerel seçimler için sandıklar saat 07.00'de açıldı. Seçmenler, hem belediye başkanlarını hem de bölge valilerini belirlemek üzere oy kullanıyor. 07.00'de başlayan oy verme işlemi akşam saat 19.00'da tamamlanacak.

Yunan vatandaşlarının yanı sıra, Yunanistan'da sürekli ikamet eden Avrupa Birliği (AB) vatandaşları da seçimlerde oy kullanma hakkına sahip durumda.

Yunanistan'daki Yerel Seçim Sistemi

Yunanistan'da yerel seçim sistemi, farklılığıyla dikkat çekiyor. Sisteme göre seçime partiler değil, aday listeleri katılabiliyor. Partiler ise belli aday listelerini desteklediklerini duyurabiliyorlar. Bu nedenle bazı seçim bölgelerinde, birkaç partinin birden desteklediği adaylar bulunabiliyor.

Bir aday listesinin seçimi kazanabilmesi için oyların yüzde 43'ünden fazlasını alması gerekiyor. Bu oy oranına ulaşılamaması halinde, o bölgede en başarılı ilk iki adayın 15 Ekim'de tekrar seçime gitmesi öngörülüyor.