Rum Yönetimi Rus Gazeteciyi Gözaltına Almıştı! Rusya GKRY'ye Nota Verdi

GKRY'de Rus gazeteci gözaltına alındı. Bir Rus diplomat yaralandı. Rusya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne nota verdi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Moskova Büyükelçisi dışişleri bakanlığına çağrılarak özür beklendiği belirtildi.

Rum Yönetimi Rus Gazeteciyi Gözaltına Almıştı! Rusya GKRY'ye Nota Verdi
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Rusya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne nota verdi. Rus Dışişlerinden yapılan açıklamada olaylarda "Batılı istihbarat teşkilatlarının parmağı olduğuna inanmak için nedenler bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı. 

Rusya GKRY'ye Nota Verdi

Rusya, bir Rus gazetecinin gözaltına alınması ve bir Rus diplomatın yaralanması nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne nota verdi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin "Moskova Büyükelçisi" Kipros Yorgalis Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. “Rossiyskaya Gazeta” muhabiri Alexander Gasyuk’un gözaltına alınması ve Rusya’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Büyükelçiliği’nde çalışan bir diplomatın güvenlik güçlerince yaralanması hadiseleri nedeniyle Yorgalis’e Rusya’nın notası iletildi.

Rusya Resmi Özür Bekliyor

Yorgalis’e Rus gazetecinin derhal serbest bırakılması ve yaşanan olaya ilişkin resmi özür beklendiği belirtildi. Rus Dışişlerinden yapılan açıklamada, "Bu provokasyonun organize edilmesinde Batılı istihbarat teşkilatlarının parmağı olduğuna inanmak için nedenler bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Güney Kıbrıs Rum Yönetimi # rusya # nota
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