Afrika-Çin Arasındaki Ticaret Büyüyor

Uluslararası raporlara göre Çin, 2030'a kadar Avrupa Birliği'ni de geride bırakarak Afrika'nın en büyük ticaret ortağı olmayı hedefliyor. Afrika ile Çin arasındaki ticaret hacmi geçen yıl, 2021'e kıyasla yüzde 11 artarak 282 milyar dolara ulaştı.

Afrika-Çin Arasındaki Ticaret Büyüyor
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Dünyanın en büyük istatistik ve piyasa veri platformlarından biri olan Statista raporlarına göre Çin, gelecek yıllarda Afrika'nın birinci ortağı olma yolunda ilerliyor. Çin ile Afrika arasındaki ikili ticaret, 2021'de 2020'ye göre yüzde 35 artarak 254 milyar dolara yükseldi.

Çin'in, Afrika kıtasında en büyük ticaret ortağı Güney Afrika ile 2022'de yaptığı ticaret hacminin 56,74 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor. Çinli şirketlerin 2020-2021'de kıtaya yaptığı yatırım yaklaşık 53,5 milyar dolar. Çin'in 2000'den bu yana Afrika'ya ithalatı 1,2 trilyon dolarken, ihracatı ise 1,27 trilyon dolar. Bu yıllar bazında 3 bin 500'den fazla Çinli şirket, Afrika'ya yatırım yaptı. Kıtaya yatırım yapan şirketlerin yüzde 70'i özel sektör. Yerel işçi dışında 200 binden fazla Çinlinin de Afrika'daki şirketlerde istihdam edildiği belirtiliyor.

Çin, kıtada inşaat, madencilik, ulaşım ve enerji alanlarındaki en büyük yatırımcı konumuna yerleşti. Afrika'da kara yolları, demir yolları ve elektrik üretim tesisi projelerinin yüzde 25'i Çin sermayesiyle inşa ediliyor. Çin-Afrika dış ticaretinde öne çıkan sektörlerin başında enerji geliyor. Çin, enerji ihtiyacının yüzde 25'ini bölgeden sağlıyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# afrika # çin # ticaret
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