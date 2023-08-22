Alman ekonomisi sarsılıyor! Bundesbank'tan Alman ekonomisi için karamsar tahmin

Alman ekonomisi 'zayıf fazda' olarak belirtildi. Bundesbank'tan dikkat çeken rapor yayınlandı.

Alman ekonomisi sarsılıyor! Bundesbank'tan Alman ekonomisi için karamsar tahmin

Bundesbank Alman ekonomisine yönelik görüşlerini paylaştığı raporda küresel talebin zayıf seyri ve yüksek faiz oranları nedeniyle ekonominin bu çeyrekte de duraksayacağı görüşüne yer verdi.

ALMAN EKONOMİSİ 'ZAYIF FAZDA' DEĞERLENDİRİLDİ

Alman ekonomisinin “zayıf fazda” kalmaya devam ettiği belirtilen raporda "2023 yılının 3. çeyreğinde de büyüme büyük ölçüde yatay kalacak gibi görünüyor" ifadesi yer aldı. Ülke ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde ikinci kez çeyreklik bazda daralarak resesyona girmiş, 2. çeyrekte ise yatay seyretmişti. Raporda enflasyonun zirve yapmış olabileceği ancak fiyat baskılarının yavaş hafiflediği ve tüketici fiyatlarındaki artışın yüzde 2'nin üzerinde beklenenden daha uzun süre kalması riskinin arttığına dikkat çekildi.

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