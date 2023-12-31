Almanya Polisin Öldürdüğü Türk İçin Ayakta

Almanya’nın Mannheim şehrinde sinir krizi geçiren 49 yaşındaki Ertekin Özkan'ın, ailesinin gözleri önünde polis kurşunuyla öldürülmesine tepkiler sürüyor. Mannheim kent merkezinde toplanan yüzlerce kişi orantısız polis müdahalesini ve Alman hükümetini protesto etti.

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HABER: TOPRAK ALBAYRAK

Almanya’nın Mannheim şehrinde polis tarafından 4 kurşunla katledilen Ertekin Özkan için şehir merkezinde toplanıldı.Polisin hareketini kasten öldürme olarak nitelendiren vatandaşlar olayı protesto ediyor.

Vatandaşlar artan ırkçılığa tepki gösterdi "sorumlu Alman hükümeti" dedi.

- Aile ile aynı acıyı yaşıyoruz hiçbir kötülüğünü görmemiştik, mahallemizin çocuğuydu. Polis onu farklı şekilde durdurabilirdi kalbine sıkarak öldürmeyi tercih etti ırkçılık var.

Eleştirilerin odağında Alman polis teşkilatı vardı, protestocular Alman Polisine ırkçılığa karşı özel eğitim verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan vatandaşlar olaya ilişkin Türk konsolosluklarından gerekli desteğin gelmediğinden de yakındı.

Almanya Polisi Bir Türk Öldürdü! Vatan Partisi O Türk'ün YanındaydıAlmanya Polisi Bir Türk Öldürdü! Vatan Partisi O Türk'ün YanındaydıGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# almanya # türkiye
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