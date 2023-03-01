Atina'da tren kazasıyla ilgili protesto gösterisinde arbede



• Miçotakis olay yerine gitti pic.twitter.com/MELQ8ZgTpJ — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 1, 2023

Yunan Devlet Televizyonu ERT’in haberinde, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpıştığı belirtildi.

Haberde, yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada 38 kişinin öldüğü, 57 kişinin ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Kazanın ardından trendeki yolcular, otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini'ye götürüldü.

GÖZ ALTINA ALINAN ISTASYON ŞEFI HATASINI KABUL ETTİ

Yunan medyasında polis kaynaklarına dayandırılan haberlerde, kazayla ilgili gözaltına alınan nöbetçi istasyon şefinin, "Yanlış yaptım ve yolcu trenini Katerini'den gelen ticari trenle aynı hata gönderdim." dediği belirtildi.

MİÇOTAKİS OLAY YERİNE GİTTİ

Olay yerine giden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bundan sonra tek bir şeyin garantisini verebilirim. Bu trajedinin nedenlerini bulacağız ve böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Sağlık Bakanı Thanos Plevris ve ana muhalefet Radikal Sol İttifakı (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras'ın da olay yerine gittiği bildirildi.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Yunanistan hükümeti, ülke tarihindeki en ölümcül tren kazasının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Ülkede ilan edilen yas süresince tüm kamu kurumlarındaki bayraklar yarıya indirilecek ve bütün kutlama programları iptal edilecek.

KAZAYLA İLGİLİ DÜZENLENEN PROTESTO GÖSTERİSİNDE ARBEDE

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, tren kazasını protesto eden göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Hellenic Train ofislerinin bulunduğu binanın önünde bir araya gelen binlerce gösterici, "Kaza değil, cinayet" yazılı döviz taşıdı.

Polis, yerlerini terk etmek istemeyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.