Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısından Türkiye Çıkışı!

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, "Türkiye tarihin hangi tarafında yer almak istediğini seçmelidir." dedi. Schinas, Delphi Ekonomik Forumunda konuştu. Türkiye'nin AB ve NATO ile Rusya ve İran arasında bir seçim yapması gerektiğini söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısından Türkiye Çıkışı!

Brüksel'de Delphi Ekonomik Forumu toplandı. 2. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa Konferansı düzenlendi. Gündem yine Türkiye oldu.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas Türkiye'nin tarafını seçmesi gerektiğini söyledi.

Schinas Türkiye'nin Avrupa Birliği ve NATO ile Rusya, İran, Hamas ve Hizbullah arasında bir seçim yapmak zorunda olduğunu ifade etti.

Schinas, "Türkiye tarihin hangi tarafında yer almak istediğini seçmelidir" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine aday olduğundan Rusya'ya yönelik yaptırımlara da katılması gerektiğini iddia etti.

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# Avrupa Komisyonu # nato # iran # rusya # hamas # avrupa birliği
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