ABD Uçak Gemisi Neden Doğu Akdeniz'de? Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı Olayın Arkasındaki Gerçekliğe Dikkat Çekti

Doğu Akdeniz'e uçak gemisi gönderen ABD, PKK/YPG'ye güvenlik şemsiyesi oluşturdu. Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, İsrail destekçisi ABD, Tel Aviv'e yardım bahanesi altında Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef aldığını kaydetti. Yaycı, "Bunun Gazze için geldiğini düşünmek saflık olur" dedi.

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Türkiye'nin SİHA'sını vuran ABD şimdi de Doğu Akdeniz'e uçak gemisi görev grubu gönderdi.

ABD, uçak gemisini İsrail'e yardım için gönderdiğini açıkladı. Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, bunun bir bahane olduğunu söyleyerek arkasındaki gerçekliğe dikkat çekti. Yaycı, asıl hedefin Türkiye olduğunu vurguladı.

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, ABD'nin PKK/YPG'yi hava şemsiyesi altına almak istediğini ifade etti. Yaycı, Türkiye'nin SİHA'sının neden vurulduğunu da anlattı.

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