İsrail Gazze'yi Bombalamaya Devam Ediyor! 2 Bine Yakın Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu Gazze'yi gece boyu bombalamaya devam etti. İsrail'in saldırıları sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi. İsrail ordusu Gazze'ye baskınlar da düzenlemeye başladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614’ü çocuk, 370’i kadın 1900 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 696 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Gazze İçişleri Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının evlerinden ayrılmak zorunda kalan Filistinlileri vurduğunu açıkladı. Yerinden edilmiş Filistinlilerin oluşturduğu konvoya düzenlenen saldırıda en az 70 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı. İsrail güçleri Batı Şeria'da da bir günde 16 Filistinliyi, Doğu Kudüs'te 2 Filistinliyi öldürdü.

Lübnan Sınırında Hareketlilik

Lübnan sınırında da çatışmalar yaşanıyor. Lübnan Hizbullahı, güney sınır bölgesinde İsrail'e yönelik dört ayrı saldırı yaptı. İsrail ordusu da Lübnan'dan gelen saldırılara tank ve top atışıyla karşılık verdi. İsrail ordusu ayrıca Lübnan'ın güneyinden gelen Hizbullah'a ait İHA'ları düşürdü.

Lübnan'ın İsrail sınırında 1 gazeteci hayatını kaybetti 5 gazeteci yaralandı. Anadolu Ajansı merkezi de Gazze Şeridi'ndeki haber ekibiyle iletişimini kaybetti.

İsrail Gazze'de Filistinlileri sadece bombalarla öldürmüyor. İsrail, Gazzelileri aç, susuz, elektriksiz ve ilaçsız bırakarak ölümlerine neden oluyor.

Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi'ne sınır geçişlerinin kapalı olması nedeniyle 6 gündür hiçbir yardım girişi yapılamadığını duyurdu.

Putin Ablukayı Leningrad Kuşatmasına Benzetti

Rusya Devlet Başkanı Vladımir Putin, İsrail'in Gazze ablukasını Dünya Savaşı'nda Nazilerin Leningrad kuşatmasına benzetti.

Ayrıca Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Batı Asya'da derhal ateşkes çağrısı yapmasını öneren bir karar tasarısı sundu.

Ürdün, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye gıda, ilaç, yakıt ve insani yardımın engellenmesinin Cenevre Sözleşmesi uyarınca "savaş suçu" olduğunu bildirdi.

Ürdün, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye gıda, ilaç, yakıt ve insani yardımın engellenmesinin Cenevre Sözleşmesi uyarınca "savaş suçu" olduğunu bildirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletlere çağrıda bulunarak, Gazze'ye yönelik İsrail bombardımanının durdurulmasını istedi.

İspanya ve Fransa'dan Gazze Açıklaması

Ayrıca İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, Avrupa Birliği'ni Gazze'de "katliamı" durdurmaya çağırdı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colanna Gazze'deki ablukanın hukuka aykırı olduğunu söyledi.