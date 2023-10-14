Türkiye Letonya Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta? Hangi Kanalda?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 8. hafta heyecanı yaşanıyor. EURO 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız da Konya'da Letonya ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Mücadeleyi kazanması halinde grubunu ilk iki sırada bitirmeyi garantileyecek olan ay-yıldızlılar EURO 2024'e katılmaya da hak kazanacak.

EURO 2024'e Bir Galibiyet Uzaktayız!

Türkiye, EURO 2024 Elemeleri'nde yer aldığı D Grubu'nda 6 maç oynadı. Bu karşılaşmaların 4'ünü kazanan Türkiye 1 maçta sahadan beraberlikle ayrılırken 1 maçta da rakibine boyun eğdi. İlk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 ile geçen Türkiye, ikinci maçında sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu. Gruptaki üçüncü ve dördüncü maçında sırasıyla deplasmanda Letonya'yı 3-2 ve kendi sahasında Galler'i 2-0 yenmeyi başaran Türkiye, beşinci maçında ise sahasında Ermenistan ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu maçların ardından Stefan Kuntz ile yollarını ayıran Türkiye'de takımın başına Vincenzo Montella getirildi. A Milli Futbol Takımımız, Montella'nın önderliğinde çıktığı ilk maçta Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek puanını 13'e çıkardı ve grupta liderliğe yükseldi.

Rakip Letonya ise grupta oynadığı 6 maçta 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Gruptaki ilk beş maçını kaybeden Letonya, son oynadığı maçta Ermenistan'ı sahasında 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. 3 puanlı Letonya grupta son sırada bulunuyor.

A Milli Futbol Takımı, Konya'da oynanacak mücadelede Letonya'yı mağlup ettiği takdirde, diğer maçların sonuçlarına bakılmaksızın gruptaki son maçlar öncesinde EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek. Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı maç ile tamamlayacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Kaan Ayhan (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Rayyan Baniya (Trabzonspor), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Leicester City), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Yıldız (Juventus), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Türkiye Letonya Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta? Hangi Kanalda?

Türkiye ile Letonya arasında oynanacak kritik mücadele öncesi futbolseverler karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta oynanacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Türkiye Letonya maçı 15 Ekim Pazar günü oynanacak. Konya'daki Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı maç saat 21.45'te başlayacak. Türkiye Letonya maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.