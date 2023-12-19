Avrupalılardan Küstah Tutum

Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu, 80'inci toplantısı TBMM’de başladı. Toplantıda konuşan Avrupa Parlamentosu üyeleri, Türkiye'yi demokratik olmamakla itham etti. Osman Kavala'nın neden serbest bırakılmadığını soran AB Raportörü Nacho Amor, Türkiye'nin AB üyeliğinin önündeki engelin demokratik standartları yerine getirmemek olduğunu söyledi. Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Serge Lagodinsky ise Türkiye'yi AB için LGBT konusunda taviz vermeye davet etti.

Serge Lagodinsky, Hamas'ın bir terör örgütü olduğunu iddia ederek, şöyle sürdürdü:

“Filisin halkının acısını durdurmak istemiyor muyuz sanıyorsunuz? Terör örgütüne terör örgütü demenin ne demek olduğunu burada anlıyorsunuz.” Lagondinsky, 'sadece itham değil işbirliği diliyle konuşulması' halinde Türkiye ve AB arasında diyalog kurulabileceğini söyledi."

Avrupa Parlamentosu Raportörü Nacho Amor ise Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine ilişkin, şöyle dedi:

"Katılım süreci tahıl anlaşması, İHA, SİHA ile ilgili değil. Demokratik standartlarla ilgili. Biz demokratik ülkeler kulübüyüz. AB'ye üye olmak olgunlaşmış bir demokrasi haline gelmek demek. Bunu tekrar tekrar söylüyoruz. Türkiye 'bize ihtiyacınız var' diyor ama Kavala'yı dile getirmeyin diyor. Katılım süreci demokratik standartla ilgili."



Hedef AB Üyeliği

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Türkiye AB ilişkilerinin mevcut durumuna ilişkin ben birtakım bilgiler vereceğim. Teknotik değişimler var bunların sonuçları oluyor. Özetle geleneksel güç yapısı jeopolitik rekabet yoğunlaşıyor ekonomik parçalanma artıyor. Çok taraflılık yoğun baskı altında enerji gıda güvenliği sorunları var. Türkiye’nin burada yer alması tercih değil gereklilik. Birlikte hareket etmeliyiz."

Süreç Hızlandırılmalı

"Süreci hızlandırmaya uğraşmalıyız. Somut adımlar atlamalıyız ki ilerleme kaydedelim. Öncelikler üzerine de odaklanmalıyız. Gümrük Birliği güncellenmesi… Bunu modernize etmemek ticareti aşındırıyor. Vize serbestisi birtakım kriterler var çalışıyoruz ama bekleme süresi çok uzun vize için başvurulduğunda… 2024’te bu konuda hızlanma bekliyoruz."

Desteğe Devam Talebi

AB ile Türkiye’de yaşanan Suriyeliler işbirliği pozisyonumuz çok net AB’nin desteğine devam etmesini bekliyoruz. Ortak bir yol belirlemeliyiz. Türkiye aday bir ülkedir tam AB üyeliği bizim için hedeftir. Ne olursa olsun bu yoldan sapmamız gerekir.