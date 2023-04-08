Azerbaycan ve İran arasında kritik görüşme

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, her iki ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyduklarını karşılıklı olarak ifade etti.

Bakanlar iki ülke arasındaki memnuniyetsizlik ve anlaşmazlıkları detaylı şekilde ele alırken, anlaşmazlıkların giderilmesi için müzakerelerin sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Görüşmede, Azerbaycan ile İran arasında mevcut projelerin hayata geçirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Bayramov, Azerbaycan'ın ulusal çıkarlarına dayalı bağımsız dış politikasına ve bölge ülkeleriyle ikili ilişkilerine saygı gösterilmesinin önemli olduğunu İranlı mevkidaşına iletti.

Bakanlar, karşılıklı temasları sürdürmenin önemli olduğunu kaydetti.