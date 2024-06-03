Mercek-20 operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu

Konya'da, Mercek-20 operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Mercek-20 operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Konya'da Mercek-20 operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

225 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Konya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu "Mercek-20" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya, operasyonda, yasa dışı silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araçta yapılan aramada 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ali Yerlikaya # operasyon # Konya
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