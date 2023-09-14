Azerbaycan'dan Ermenistan'a tatbikat uyarısı! Bölgede gerilim tırmanıyor

ABD ile Ermenistan arasında, 11 Eylül’de başlayan ortak askeri tatbikat devam ediyor. Rusya, İran ve Azerbaycan’ın tepki gösterdiği tatbikat, 20 Eylül’de sona erecek.

TATBİKATLA İLGİLİ UYARI GELDİ!

Azerbaycan, Karabağ’da tansiyonu yükselten girişimlerini arttıran Ermenistan’ı tatbikat konusunda uyardı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, tatbikatın, Ermenistan tarafından bölgedeki gerilimi tırmandırmak için kullanılmamasını umduklarını söyledi. “Erivan’a çağrımız, Azerbaycan sınırlarında provokasyon yapılmaması ve Azerbaycan topraklarında bölücülüğün beslenmemesidir.” Dedi.

Bayramov, ayrıca Ermenistan'ı Karabağ’daki yasa dışı askeri varlığını derhal sonlandırması ve Azerbaycan ile imzaladığı 3’lü mutabakattaki yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmesi çağrısı yaptı.