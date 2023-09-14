Ermenistan gerilimi tırmandırmayı sürdürüyor! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar

Ermenistan'ın Azerbaycan sınırına askeri yığınak yaptığı açıklanmıştı. Azerbaycan bölgede tedbirlerini arttırmıştı. Ermenistan'ın kışkırtıcı söylemleri ve Karabağ'da gerçekleştirdiği yasa dışı başkanlık seçimi de tepki çekmişti. Ermenistan'ın son olarak, Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı açıklandı.

ERMENİSTAN AZREBAYCAN MEVZİLERİNE ATEŞ AÇTI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Kelbecer’de Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını belirtildi. Basargeçer ilinin Yukarı Zağalı ve Tovuzkale ilinin Mosesgeh kasabası istikametindeki Ermenistan silahlı birliklerinin Azerbaycan ordusunun Kelbecer ilinin Mollabayramlı ve Tovuz ilinin Ağdam kasabası istikametinde bulunan mevzilerine aralıklarla ateş açtığı belirtildi.

Öte yandan, Azerbaycan topraklarında bulunan yasa dışı Ermeni silahlı grupları, yerel saatle 00.05 sıralarında Azerbaycan ordusunun Kelbecer ili istikametinde bulunan mevzilerine ateş açtı. Açıklamada, açılan ateşe Azerbaycan ordusu birlikleri tarafından karşılık verildiği kaydedildi.