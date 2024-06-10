Trafikte korkunç kavga: "Seni ikiye bölerim!"

Ümraniye'de bir otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi, trafikte tartıştıkları motosikletli gence bıçak çekip küfürler savurdu. Elinde bıçak bulunan kişinin, "Seni ikiye bölerim" diyerek tehdit ettiği anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Trafikte korkunç kavga: "Seni ikiye bölerim!"
Editör: Yağmur Biçen
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Olay Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motosikletli gencin kırmızı ışıkta durduğu sırada yanına gelerek küfür etmeye başladı.

Bu esnada yanındaki kişi de bıçak çekerek motosikletliye "Seni ikiye bölerim" diye tehditte bulundu. Saldırgan motosiklete vurdu ve motosikletlinin üzerine yürüdü. Bu anlar motosikletlinin kask kamerası tarafından kaydedilirken, kavga çevredeki insanların müdahalesiyle sona erdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Trafik # kavga
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