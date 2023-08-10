Barbie ve Talk to Me filmleri bir ülkede daha yasaklandı!

Kuveyt'te Barbie ve Talk to Me filmleri yasaklandı.

Ülkenin resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Sinema Filmlerini Denetleme Komitesi Başkanı Lafi es-Sabii, toplum ahlakını ve sosyal gelenekleri koruma çabaları sebebiyle Barbie ve Talk to Me filmlerinin gösterime girmeyeceğini açıkladı.

Söz konusu kararın genel bir uygulama olduğunu belirten Es Sabii, "Halkımızın değerleri ve geleneklerimizle bağdaşmayan içeriklere sahip her film yasaklanabilir." ifadelerini kullandı.

Son olarak Lübnan'da Barbie filmini eş cinselliği öne çıkardığı gerekçesiyle vizyona girmeyeceğini açıklamıştı.