Batı Ukrayna sorununu kışkırtmaya devam ediyor! AB dışişleri bakanları Kiev'de toplanacak

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği özel askeri operasyonlar devam ederken, Avrupa Birliği'nden çarpıcı bir karar geldi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell bir açıklama yaptı. Borrell, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının gelecek toplantısının ilk kez Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılacağını duyurdu.

AB DILİŞLERİ BAKANLARI KİEV'DE TOPLANACAK

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu vesilesiyle bulundukları New York'ta gayri resmi toplantı yaptı. Toplantının ardından basına açıklamada bulunan Borrell, AB ve üyelerinin BM Genel Kurulu marjında 133 ülke ile görüşeceğini ve ana gündemin "iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, uluslararası finansal mimarideki reform ve Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü operasyonlar" olacağını söyledi.

Borrell şunları belirtti:

- Barış formülüne mümkün olduğu kadar çok sayıda BM üyesinin desteğini sağlamak için Ukrayna ile çalışmaya devam etmek istiyoruz. Bunun için de tüm bakanlarımız ortaklarıyla yoğun temaslarını sürdürecek.

AB dışişleri bakanlarının toplantıda Ukrayna'ya verilecek güvenlik taahhütlerini ele aldığını ifade eden Borrell, gelecek haftalarda yapılacak dışişleri bakanları toplantısının ise ilk kez Kiev'de düzenleneceğini bildirdi.

UKRAYNA SORUNU BATI TARAFINDAN KIŞKIRTILIYOR

Rusya, Ukraynalı Neonazilerin Rusların yoğun yaşadığı bölgelerde işlediği suçlar ve Kiev rejiminin bunları desteklemesi sonrası Ukrayna'ya özel askeri operasyonları başlatma kararı almıştı. Ukrayna operasyonları süresince Batı, sorunu kışkırtacak adımlar attı. Son olarak ABD, Ukrayna'ya kendisinin de "savaş suçu" saydığı misket bombası gönderdi. Bunun yanında patladığı yerde büyük sivil zaiyatlara neden olabilecek seyreltilmiş uranyum mermisi de yine ABD tarafından Ukrayna'ya gönderildi.

Avrupa Birliği, Rusya'ya yaptırımlar kararı aldı. Geçtiğimiz kış, Avrupa ülkeleri bu yaptırımların ekonomik sıkıntılarıyla boğuştu. Pek çok Avrupa ülkesinde büyük enerji krizleri yaşandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz aylarda St. Petersburg’da düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi'nde bu duruma dikkat çekti. Putin yaptığı konuşmada, Batı’da uzun yıllardır Rusya’ya karşı hibrit savaşına hazırlanan bazı güçler tarafından Ukrayna meselesinin kışkırtıldığını belirtti. Putin, “Rusya’nın güvenlik temellerini baltalamak, dünyada Rusya’nın pozisyonuna zarar vermek, devletimizin istikrarını bozmak gayesiyle Ukrayna’yı bir araca dönüştürmek için her şeyi yaptılar.” ifadelerini kullandı.