Alman Bild gazetesi, ABD ve Almanya’nın Ukrayna’yı Rusya’yla müzakerelere başlamaya zorlama niyetinde olduklarını belirtti. Alman hükümetindeki bir kaynak, Bild gazetesine açıklamasında, “Zelenski’nin kendisinin de bunun artık böyle devam edemeyeceğini anlaması gerekiyor. Dışarıdan hiçbir kopya almadan bunu yapmalı. Kendisi halka seslenmeli ve müzakerelerin gerekli olduğunu açıklamalı” ifadesini kullandı.

Alman hükümeti kaynağı, Berlin ve Washington’un bu amaçla Kiev’e silah yardımını, Ukrayna ordusunun saldıramayacağı ve sadece savunma yapabileceği düzeye kadar azaltabileceğini söyledi. ABD’li yetkiler de Ukrayna’ya yardımın, Kongre’nin onay verdiği fonun tükenmesi nedeniyle azaldığını belirtiyor.

Rusya müzakerelere hazır. Ancak Kiev yönetimi sık sık müzakerelere yasak getirdiğini dile getiriyor.



Öte yandan The Economist dergisi de Rusya'nın NATO füzelerini başarılı bir şekilde rotalarından saptıran etkili elektronik harp sistemleri kullandığını yazdı. Dergide yayınlanan makalede "HIMARS sistemlerinden fırlatılan gelişmiş uzun menzili Güdümlü Çoklu Fırlatma Roket Sistemi füzeleri de hedefleri ıskalamaya başladı” ifadelerine yer verildi.



The Economist, Moskova’nın elektronik harp sistemlerinin, insansız hava araçlarıyla mücadelede önemli bir avantaj elde ettiğine vurgu yaptı. Makalede “Rus elektronik harp sistemleri ya yönlendirme sistemlerini devre dışı bırakıyor ya da operatörlerle telsiz iletişimini engelliyor. Etkilenen İHA’lar, şarjları bitinceye ve yere düşünceye kadar amaçsızca havada dolanıyor” ifadeleri kullanıldı.



Daha öncede New York Times Gazetesi Rusya’nın elektronik harp sistemlerinin Ukrayna insansız hava araçlarını başarıyla vurduğunu yazmıştı.