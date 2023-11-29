Biden'ın Ukrayna Oyunu! Verilen Destekler ABD'ye Geri Dönüyor

Reuters'ten Mike Stone'un haberine göre Biden yönetimi, Ukrayna'yı silahlandırmak için harcanan milyarlarca dolardan hangi ABD eyaletlerinin yararlandığına dair ilk belgeleri Kongre'de dağıttı. Belgeler Pensilvanya eyaletinin silah ve mühimmat inşa etmek için yapılan harcama ve yatırımlardan 2.364 milyar dolar aldığını gösteriyor. Buna göre Keystone eyaleti, diğer eyaletlerden daha fazla para almış oluyor. Teksas 155 milimetrelik mermi ve diğer silahları üretmek için 1.45 milyar dolar aldı. Arizona ise 2.196 milyar dolar aktı.

ABD Başkanı Joe Biden 20 Ekim'de Ukrayna, İsrail, Hint-Pasifik bölgesi ve sınır güvenliği için 106 milyar dolarlık yeni fon talebinde bulunurken Ukrayna'ya silah yardımının Amerikalılar için iş anlamına geldiğini vurguladı. Paranın bir kısmının yurtdışına gönderilen ekipmanların yerine ABD'li şirketlere gideceğini belirten Biden, Arizona'da RTX (RTX.N) Raytheon tarafından üretilen Patriot füze sistemlerinden ve Pennsylvania, Ohio ve Texas'ın isimlerini vererek "ülke genelinde 12 eyalette üretilen top mermilerinden" bahsetti.

Yönetim son günlerde Capitol Hill'deki milletvekillerine 27 milyar dolar değerindeki yatırımların ve "mühimmat ve taktik araç alımları" için yapılan harcamaların eyaletlere göre dağılımını gösteren haritalar dağıttı. Biden yönetiminin haritasında yer alan dört eyaletteki şirketler - Arizona, Pennsylvania, Arkansas ve Wisconsin - Ukrayna'ya yardım eden ürünleri için toplamda 1 milyar dolardan fazla sözleşme alan üretim tesislerine ev sahipliği yapıyor. Diğer 18 milyar dolarlık sözleşme ise iki düzineden fazla eyalette bulunan üretim tesislerine yayılmış durumda.

Temsilciler Meclisi Başkanı olarak ilk önemli yasama faaliyetinde bulunan Mike Johnson, Biden'ın İsrail'e yardım talebini Ukrayna ve diğer ihtiyaçlardan ayırarak ele alan bir yasa tasarısı sundu. Johnson, Kasım ayında Kongre'nin tatile girmesinden önce düzenlediği basın toplantısında "Ukrayna'nın sırası gelecek. Sırada o var." dedi. Johnson geçen ay Temsilciler Meclisi Başkanı olmadan önce defalarca Ukrayna'ya yardıma karşı oy kullanmıştı. Temsilciler Meclisi Demokratları 2022 ve 2023 Ukrayna ile ilgili ek harcama tasarıları için ezici bir çoğunlukla lehte oy kullandı.