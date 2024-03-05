Blinken'in ABD kongresine sunduğu mektup Atina'da yankı uyandırdı

Yunan basını, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın kongreye sunduğu mektubu tartışıyor.



Türkiye’ye F-16 satışının onaylanmasının ardından Blinken'in ABD kongresine gönderdiği mektupta yer alan 2 harita, Yunanistan’da yankı uyandırdı.



Blinken mektubundaki ilk haritada, “uluslararası tanınmış sınırlar” vurgusu yapıldı. Ege'deki bazı ada, adacık ve kayalıkların egemenliğinin Yunanistan'a ait olmadığı belirtildi. Atina'nın 10 deniz mili hava sahası iddiasının geçersizliği aktarıldı.



İkinci haritada ise Akdeniz konu edildi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı 230 mil olarak çizildi.

Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'la denizden komşu olduğu iddiasına yer verilmezken, Meis adasının deniz alanına ilişkin söylemleri “iddia” olarak sunuldu.



Haritaların, 2023 yılında Kongre Araştırma Servisince hazırlanan bir rapordan alındığı bildirildi. Yunan Dimokratia gazetesi, rapor için “Yunan egemenliğinin temeline atılan bir nükleer bomba” yorumunu yaptı. “Doğu Akdeniz'in Türkiye'ye ait olduğu kabul ediliyor.” İfadelerini kullandı.