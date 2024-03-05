Blinken'in ABD kongresine sunduğu mektup Atina'da yankı uyandırdı

ABD kongresinden sızan gizli bir rapor, Yunanistan'da yankı uyandırdı. Yunan basını, Ege ve Doğu Akdeniz’de Atina’nın tezlerini çürüten raporu, “Yunan egemenliğinin temeline atılan bir nükleer bomba” olarak yorumladı.

Blinken'in ABD kongresine sunduğu mektup Atina'da yankı uyandırdı

Yunan basını, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın kongreye sunduğu mektubu tartışıyor.

Türkiye’ye F-16 satışının onaylanmasının ardından Blinken'in ABD kongresine gönderdiği mektupta yer alan 2 harita, Yunanistan’da yankı uyandırdı.

Blinken mektubundaki ilk haritada, “uluslararası tanınmış sınırlar” vurgusu yapıldı. Ege'deki bazı ada, adacık ve kayalıkların egemenliğinin Yunanistan'a ait olmadığı belirtildi. Atina'nın 10 deniz mili hava sahası iddiasının geçersizliği aktarıldı.

İkinci haritada ise Akdeniz konu edildi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı 230 mil olarak çizildi.
Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'la denizden komşu olduğu iddiasına yer verilmezken, Meis adasının deniz alanına ilişkin söylemleri “iddia” olarak sunuldu.

Haritaların, 2023 yılında Kongre Araştırma Servisince hazırlanan bir rapordan alındığı bildirildi. Yunan Dimokratia gazetesi, rapor için “Yunan egemenliğinin temeline atılan bir nükleer bomba” yorumunu yaptı. “Doğu Akdeniz'in Türkiye'ye ait olduğu kabul ediliyor.” İfadelerini kullandı.

Naci Görür o ili ağlayarak uyardı! Hazırlıklı olun!Naci Görür o ili ağlayarak uyardı! Hazırlıklı olun!Yurt
# yunanistan # abd
Çok Okunanlar
Hatay'da şiddetli deprem!
Hatay'da şiddetli deprem!
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı! Bu bölgeye dikkat!
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı! Bu bölgeye dikkat!
MOSSAD ajanı olduğu tespit edilmişti! Hamza Turhan Ayberk kimdir?
MOSSAD ajanı olduğu tespit edilmişti! Hamza Turhan Ayberk kimdir?
30 DEM Partili CHP listelerinden aday oldu!
30 DEM Partili CHP listelerinden aday oldu!
İsrail casusları yakalandı!
İsrail casusları yakalandı!
Öne Çıkanlar Rusya'dan NATO'ya karşı iki yeni askeri üs! "Düşmanın güçlenmesine izin vermeyiz" Rusya'dan NATO'ya karşı iki yeni askeri üs! "Düşmanın güçlenmesine izin vermeyiz" Çanakkale merkezli deprem sonrasında 1 kişi hayatını kaybetti! Çanakkale merkezli deprem sonrasında 1 kişi hayatını kaybetti!