BM'den Rusya'ya çağrı

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'ya Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'na (START) dönme ve anlaşmayı tam bir şekilde uygulama çağrısında bulundu.

BM'den Rusya'ya çağrı
BM'den Rusya'ya çağrı / New York / 2023
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yeni START anlaşmasını askıya alma kararına ilişkin bir soruyu cevapladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Yeni START anlaşmasıyla ilgili tutumunun çok net olduğunu ifade eden Dujarric, "Tüm tarafların anlaşmaya dönmesi ve tam olarak uygulaması çağrımızı yineliyoruz." diye konuştu.

Anlaşmanın sadece taraflar olan Rusya ve ABD'ye değil tüm uluslararası topluma güvenlik sağladığını belirten Dujarric, nükleer silahlanmanın kontrol altına alınmadığı bir dünyanın çok tehlikeli olabileceğini, hızlı bir şekilde diyaloğa dönülmesi gerektiğini kaydetti.

Putin, bugünkü konuşmasında, Rusya'nın ABD ile yapılan ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni START'taki katılımını askıya alacaklarını söylemişti.

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