Brezilya'da uçak kazası! 14 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın kuzeybatısında yer alan Amazonas eyaletinin Barcelos kasabasında uçak kazası meydana geldi. Amazon yağmur ormanına şiddetli yağış sırasında iniş yapmak üzere olduğu belirtilen küçük uçağın yere çakıldığı öğrenildi.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Amazonas eyaletinin Valisi Wilson Lima, meydana gelen kaza ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Lima, kazada 12 yolcu ile mürettebattan 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Embraer PT-SOG modeli uçağın Amazonas eyaletinin başkenti Manaus'tan kalkış yaptığı ve yerli turist yolcuların hobi balıkçılığı için Barcelos'a gittiği belirtiliyor.

Brezilya Hava Kuvvetleri'nden de kazaya ilişkin resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamada, kazanın nedenini tespit etmek için olay yerinde incelemelerin sürdüğü belirtildi.