İzmir'de helikopter baraja düştü! Orman yangınına müdahale ediyordu

İzmir'in Menderes ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilmeye başlandı. Yangını söndürmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale aracı ile 500 personel bölgede çalışma başlattı.

HELİKOPER SU ALDIĞI BARAJA DÜŞTÜ!

Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan yangının sarp arazide etkili olması nedeniyle çalışmalar için karadan ve havadan ekip sayısı artırılmıştı.

Yerleşim birimlerini tehdit etmeyen yangın sonucunda güvenlik amaçlı olarak Menderes ilçe merkezi ile Gümüldür mevkisindeki mahalleleri birbirine bağlayan kara yolunun trafiğe kapatıldığı açıklanmıştı.

Bu sırada denizden ve Tahtalı Barajı'ndan su alan uçak ve helikopterler, yangın için kısa aralıklarla görev yapıyorlardı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle alev ve dumanlarda azalma meydana gelmişti. 3 gece görüş özelliği olan helikopterin hava karardıktan sonra da göreve aralıksız bir şekilde devam ettiği belirtmişti.

İlerleyen saatlerde yangına müdahale eden helikopterden birinden haber alınamadı. Yapılan araştırmada, irtibatın kesildiği helikopterin, su aldığı Tahtalı Barajı'na düştüğünün belirlendi. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya platformundan bir paylaşımda bulundu.

Helikopter ile saat 23.53'te irtibatın kesildiğini belirten Bakan İbrahim Yumaklı, helikopterin Tahtalı Barajı'na düştüğünü ve içerisindeki dört personelden birinin sağ olarak kurtarıldığını açıkladı. 3 personel için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını söyleyen Bakan Yumaklı, açıklamasında şunları kaydetti:

- İzmir’in Menderes ilçesinde 16 Eylül Cumartesi günü çıkan yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılan helikopterlerden biriyle saat 23.53'te maalesef ekiplerimizin irtibatı kesilmiştir. Yapılan araştırmada, helikopterin müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı’na düştüğü tespit edilmiştir. Bölgeye Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri ivedilikle sevk edilerek helikopterde görevli dört personeli arama kurtarma işlemleri başlatılmıştır. Şu anki durumda yangın söndürme helikopterinde görevli dört mürettebatımızdan biri sağ olarak kurtarılmış olup, diğer üç mürettebatımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir.

İzmir’in Menderes ilçesinde 16 Eylül Cumartesi günü çıkan yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılan helikopterlerden biriyle saat 23:53’te maalesef ekiplerimizin irtibatı kesilmiştir.+ — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) September 16, 2023