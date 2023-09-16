Afyonkarahisar'de helikopter düştü
Afyonkarahisar'da helikopter düşmesi hakkında, Afyonkarahisar Valiliği açıklamada bulunurken, ters rüzgar etkisi ile düştüğü anlaşıldı.
Afyonkarahisar’da düşen helikopterle ilgili edinilen bilgilere göre, Sadıkbey Mahallesi'nde oteller bölgesinde bir otele iniş yapmak isteyen 2 kişilik helikopter düştü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis, güvenlik ve AFAD ekibi sevk edildi. Olayın ardından Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- Bugün saat 17.20’de pilotajını N.C. isimli vatandaşımızın yaptığı özel helikopter, Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinden havalanarak Afyonkarahisar’da bir termal otel bahçesinde bulunan helikopter iniş-kalkış alanına iniş esnasında ters esen rüzgarın etkisiyle alçak mesafeden bahçe içerisinde bulunan ağaçlık alana düşerek kaza-kırıma uğramıştır. Pilot N.C. ile yanında bulunan oğlu B.C. kazada yaralanmamışlardır. Kontrolleri yapılan vatandaşlarımızın herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı