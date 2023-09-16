Afyonkarahisar'de helikopter düştü

Afyonkarahisar’da düşen helikopterle ilgili edinilen bilgilere göre, Sadıkbey Mahallesi'nde oteller bölgesinde bir otele iniş yapmak isteyen 2 kişilik helikopter düştü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis, güvenlik ve AFAD ekibi sevk edildi. Olayın ardından Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

- Bugün saat 17.20’de pilotajını N.C. isimli vatandaşımızın yaptığı özel helikopter, Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinden havalanarak Afyonkarahisar’da bir termal otel bahçesinde bulunan helikopter iniş-kalkış alanına iniş esnasında ters esen rüzgarın etkisiyle alçak mesafeden bahçe içerisinde bulunan ağaçlık alana düşerek kaza-kırıma uğramıştır. Pilot N.C. ile yanında bulunan oğlu B.C. kazada yaralanmamışlardır. Kontrolleri yapılan vatandaşlarımızın herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır.