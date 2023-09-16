Amasya'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Amasya'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Amasya'daki zincirleme trafik kazası
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Amasya'daki zincirleme trafik kazası ile ilgili edinilen bilgiye göre Ergin Kaplan'ın kullandığı 05 ACR 275 plakalı otomobil önce Nikolaos Chasiridis yönetimindeki EPM 5527 plakalı otomobil ile daha sonra Erdal Kaya idaresindeki 34 BOH 14 plakalı yolcu otobüsüyle sanayi mevkisinde çarpıştı.
Kazada, 05 ACR 275 plakalı otomobildeki Satı, Toprak ve Dila Naz Kaplan yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mersin'de müstakil evin duvarının çökmesi sonucu 6 yaşındaki çocuk yaralandıMersin'de müstakil evin duvarının çökmesi sonucu 6 yaşındaki çocuk yaralandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # amasya # zincirleme trafik kazası
Çok Okunanlar
Manisa'da 1 ton bandrolsüz tütün ele geçirildi
Manisa'da 1 ton bandrolsüz tütün ele geçirildi
Popocatepetl Yanardağı’nda 3 yeni patlama
Popocatepetl Yanardağı’nda 3 yeni patlama
İki tür balina türü yok olmuş olabilir!
İki tür balina türü yok olmuş olabilir!
Anne karnında bebekler stresli olabilir!
Anne karnında bebekler stresli olabilir!
Bilim Kurulu üyesi merak edilenleri yanıtladı
Bilim Kurulu üyesi merak edilenleri yanıtladı
Öne Çıkanlar MSB'den Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümün için mesaj #msb #azerbaycan #keşfet #fyp MSB'den Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümün için mesaj #msb #azerbaycan #keşfet #fyp Maske mesafe kuralları geri mi gelecek? Maske mesafe kuralları geri mi gelecek?