Amasya'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Amasya'daki zincirleme trafik kazası ile ilgili edinilen bilgiye göre Ergin Kaplan'ın kullandığı 05 ACR 275 plakalı otomobil önce Nikolaos Chasiridis yönetimindeki EPM 5527 plakalı otomobil ile daha sonra Erdal Kaya idaresindeki 34 BOH 14 plakalı yolcu otobüsüyle sanayi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, 05 ACR 275 plakalı otomobildeki Satı, Toprak ve Dila Naz Kaplan yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.