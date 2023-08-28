Rus ‘Sinergiya’ Üniversitesi, Güney Afrika’da düzenlenen zirvede BRICS Ülkeleri Özel Eğitim Kuruluşları Birliği’nin kurulacağını duyurdu, birliğe katılım davetiyeleri şimdiden Hindistan, Çin, Brezilya ve diğer ülkelerden 124'ten fazla ortak kuruluşa gönderildi.

BRICS ÜYELERİNDEN EĞİTİM ATAĞI

Birlik, dost ülkelerdeki eğitim sektörü katılımcılarının kendileri için en önemli konularda birleşik bir tutum geliştirmesi, ayrıca ilgili departmanlarla diyalog tesis edebilmesi için kuruluyor.

İlerleyen zamanda yeni Birlik çerçevesinde katılımcı ülkelerin üniversitelerinin genel bir sıralamasının oluşturulması için ulusal eğitim programları konseptlerinin birleştirilmesi planlanıyor. Özellikle de üniversitelerin bilimsel ve eğitimsel potansiyelinin artırılmasını öngören Rus ‘Prioritet-2030’ programı söz konusu. Ayrıca Network Üniversitesi ve BRICS Üniversiteleri Birliği'nin programları da dikkate alınacak.



Birliğin kurulmasına öncülük eden ‘Sinergiya’ Üniversitesi, Rusya'da yabancı öğrenci sayısı bakımından ilk üç sıralamasında yer alıyor. Halihazırda bu üniversitede 89 ülkeden yaklaşık 7 bin kişi eğitim görüyor.

BRICS'İN ÜYESİ OLAMANIN KAZANDIRDIKLARI

BRCIS üyesi olmanın kazanımları, hem ekonomik hem de siyasi açıdan önemli olabilir. BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluşturduğu bir işbirliği platformudur. Bu ülkeler, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ını, dünya GSYH’sinin yüzde 25’ini ve dünya ticaretinin yüzde 15’ini temsil eder. BRICS, ABD liderliğindeki tek kutuplu dünyaya bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. BRICS’in amaçları arasında, kendi aralarında ve diğer gelişmekte olan ülkelerle ticareti artırmak, doların küresel ekonomideki hakimiyetini kırmak, kendi kalkınma bankalarını ve para birimlerini oluşturmak, uluslararası kuruluşlarda daha fazla söz hakkı elde etmek ve ortak güvenlik ve savunma politikaları geliştirmek vardır.

SİYASİ, EKONOMİK, TOPLUMSAL, ENERJİ HEPSİ VAR

BRCIS üyesi olmak, bu amaçlara katkı sağlayabilecek ve bu platformdan faydalanabilecek ülkeler için cazip bir seçenek.

Örneğin, Suudi Arabistan, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olarak BRICS’in enerji güvenliği konusunda önemli bir rol oynayabilir. Ayrıca, Suudi Arabistan’ın BRICS’e katılması, petrol ticaretinde dolar yerine başka bir para birimi kullanılmasını mümkün kılabilir. Bu da doların küresel finans sistemindeki gücünü azaltabilir. İran ise, BRICS’in bölgesel istikrar ve güvenlik konularında etkin bir aktör olmasına yardımcı olabilir. İran’ın BRICS’e katılması, ABD’nin yaptırımlarından kurtulmasına ve uluslararası toplumla ilişkilerini iyileştirmesine imkan tanıyabilir.

BRCIS üyesi olmanın kazanımları sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasi de olabilir. BRCIS üyesi olan ülkeler, ABD’nin tek taraflı politikalarına karşı daha güçlü bir duruş sergileyebilir. Ayrıca, BRCIS üyesi olan ülkeler, uluslararası kuruluşlarda daha fazla temsil edilebilir ve küresel meselelerde daha fazla söz sahibi olabilir. BRCIS üyesi olan ülkeler, ortak çıkarları doğrultusunda işbirliği yaparak kendi kalkınma modellerini geliştirebilir ve diğer gelişmekte olan ülkelere de örnek olabilir.