BRICS nedir? Ülkeler neden BRICS'e katılıyor, BRICS üyeleri kimler?

2011 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti’nin birliğe katılmasına kadar orijinal dört üye BRIC (ya da İngilizce “the BRICs”) olarak adlandırılan birlik, aynı yıl Çin’in Sanya kentinde düzenlenen zirveye Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma’nın da katılımı ile BRIC grubu adını BRICS olarak değiştirdi.

BRICS NEDİR?

Üyeleri Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın İngilizce isimlerinin ilk harflerinden oluşan BRICS, 2001'de dönemin Goldman Sachs'ın baş ekonomisti Jim O'Neill tarafından kaleme alınan ve Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in büyüme potansiyellerini değerlendiren bir araştırma makalesinden ilham alarak kuruldu.

İlk etapta Güney Afrika'nın üye olmadığı grup, 2009'da Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı müttefiklerin dünya düzeni hegemonyasına karşı bir platform oluşturmak amacıyla, Rusya'nın girişimiyle kuruldu.

Ekonomik nüfuz ve nüfus olarak BRICS'in en küçük üyesi olan Güney Afrika, ilk genişleme sürecinde 2010 yılı sonunda gruba katıldı.

BRICS NEYİ HEDEFLİYOR?

BRICS ülkeleri Avrupa ve Amerikanın kontrolündeki çok taraflı bir sistem içinde "daha adil bir uluslararası yönetim"e ulaşmayı hedefliyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov çarşamba günü yaptığı açıklamada üyeleri bir araya getiren değer ve politikaları tasvir etti. "Grubun çoğulculuk değerlerini koruması, uluslararası ticarette ayrımcılık yapmadan şeffaflığı desteklemesi, açık, özgür ve kapsayıcı olması, uluslararası ekonomik kalkınmada tek taraflı tüm ekonomik ve korumacı kısıtlamaları reddetmesi diğer ülkelerin bizimle ilgilenmelerinin sebebi". ifadelerini kullanan dışişleri bakanı, BRICS'in kalkınmakta olan birçok ülke için çekim bölgesi haline geldiğinin altını çiziyor.

HANGİ ÜLKELER BRICS'E KATILMAK İSTİYOR?

Güney Afrika'nın dönem başkanlığını yürüttüğü 2023'te 40'tan fazla ülke gruba katılım için ilgilendiklerini bildirdi.

Bu ülkeler arasında İran, Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Bolivya, Endozenya, Mısır, Etiyopya, Küba, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Komorlar, Gabon ve Kazakistan yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018'de özel davetli olarak katıldığı BRICS zirvesinde Türkiye'nin de üyelikle ilgilendiğini belirtmişti.

BRICS'e üyelikle ilgilenen ülkeler, grubu geleneksel Batılı güçlerin baskın olduğu küresel camiaya alternatif olarak görüyor ve üyeliğin kalkınma finansmanı ile ticaret ve yatırımın arttırılması gibi faydaların önünü açabileceğini umuyor.

Özellikle Covid-19 pandemisiyle zengin ülkelerin hayat kurtaran aşıları stoklama girişiminin körüklediği güvensizlik, gelişen ülkelerin küresel düzene karşı memnuniyetsizliğini arttırdı.