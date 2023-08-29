 Bulgar Ortodoks Kilisesi'nden talep! Din kültürü dersleri zorunlu olsun

Bulgar Ortodoks Kilisenin üst yönetim organı olan Yüksek Senod, eğitim kurumlarına gönderdiği yazılı talebinde;

- Zorunlu din dersinin okutulması, şiddete karşı önlem ve öğrencilerin ruhsal-ahlaki terbiyesine, milletin maneviyatının yükseltilmesine vesile olacaktır.

Din dersinin okul müfredatına dahil edilmesi konusunda 30 yılı aşkın süredir ısrar ettiğini anımsatan Bulgar Ortodoks Kilisesi, din dersinin, velilerin rızasıyla zorunlu ders olarak müfredata girmesini istiyor.

2021'de yapılan son sayıma göre, nüfusu 6,52 milyon olan Bulgaristan'ın 1991'de kabul edilen son anayasasında Ortodoksluk "resmi din" ilan edilmişti.​​​​​​​