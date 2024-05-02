California Üniversitesi’ndeki Filistin’e destek gösterisini polisler bastı!

FİLİSTİN'E DESTEK YASALARA İHLAL

Los Angeles kentindeki California Üniversitesi’nde (UCLA) devam eden Filistin’e destek protestosunun yapıldığı alana polis baskın düzenledi. Baskın öncesi polis, öğrencilerden dağılmaları yönünde çağrı yaparak, "Kampı terk etmezseniz ve kampta ya da izinsiz çadırlarda veya yapılarda kalmaya devam ederseniz, yasaları ihlal etmiş olursunuz ve kalmayı tercih edenler yaptırımlarla karşılaşabilir" dedi.

132 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Öğrenciler yaptıkları yığınaklarla ve kol kola girerek polisi engellemeye çalıştı. Ses bombası ve copla öğrencilere müdahale eden polis, 132 öğrenciyi gözaltına alarak, öğrenciler tarafından kurulan çadırları söktü.

Polis sözcüsü Alejandro Rubio, baskında kamptaki her protestocu için yaklaşık bir polis olmak üzere yaklaşık 250 polisin görev aldığını söyledi.