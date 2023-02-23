Çin-Tacikistan sınırında 7,2 büyüklüğünde deprem

Çin-Tacikistan sınırında 7,2 büyüklüğünde deprem medyana geldiği bildirildi.

Çin-Tacikistan sınırında 7,2 büyüklüğünde deprem
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Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Tacikistan'ın doğusunda Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi arasındaki sınırın yakınlarında 7,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6,8 olarak ölçerken, merkez üssünün, sınırın Tacikistan tarafındaki Murghob şehrinin 67 kilometre batısı olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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