Çin ve KDHC arasında üst düzey görüşme

Çin'in Ulusal Halk Kongresi Daimi Komite Başkanı Cao Lıci'nin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Yüksek Halk Meclisi Daimi Komite Başkanı Choe Ryong-hae ile bir araya geldiği bildirildi.

Çin ve KDHC arasında üst düzey görüşme
Çin ve KDHC arasında üst düzey görüşme
Editör: Uğur Çam

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti resmi Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Cao'nun üç gün sürecek ziyaret kapsamında dün Kuzey Kore'ye geldiğini bildirdi.

Cao'nun KDHC Yüksek Halk Meclisi Daimi Komite Başkanı Choe Ryong-hae ile bir araya geldiği kaydedildi. Bu görüşmenin, iki ülke arasında son 5 yılın en üst düzey görüşmesi olduğu aktarıldı.

Görüşmede tarafların siyasi, ekonomik ve toplumsal işbirliğini arttırmanın yollarını ele aldığı ifade edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# kore demokratik halk cumhuriyeti # çin
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