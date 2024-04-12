İran'dan İsrail açıklaması! "Saldırganı cezalandırmak için meşru müdafaa.."

İran'dan İsrail'e olası saldırısı hakkında yeri bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile görüştü. Abdullahiyan, İran'ın İsrail'e olası bir saldırısını "saldırganı cezalandırmak için meşru müdafaa" olarak değerlendirdi.

İranlı Bakan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da görüştü. Görüşmede Türkiye ile İran arasındaki ikili ilişkilerle bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi. Fidan ile Abdullahiyan İsrail'in İran konsolosluğuna saldırısını da ele aldı. Ayrıca iki bakan İsrail'in Gazze'deki suçları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Öte yandan Batı Basını İsrail’in 48 saat içinde İran’dan doğrudan saldırı beklediğini yazdı. Wall Street Journal gazetesinin istihbarata yakın kaynaklara atıfla verdiği haberde, “İsrail önümüzdeki 24-48 saat içinde İran’ın İsrail’in güneyine veya kuzeyine doğrudan saldırmasına hazırlanıyor” ifadesi kullanıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs Büyükelçiliği ise çalışanları ve ailelerinin, bölgedeki mevcut siyasi durum nedeniyle İsrail'deki büyük şehirlerin dışına seyahat etmelerini yasakladığını bildirdi.