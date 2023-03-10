Çin'de bir ilk: Şi yeniden devlet başkanı seçildi
Çin Ulusal Halk Kongresi, Çin'in başkenti Pekin'de devam ediyor. 14. Dönemin 1. Genel Kurulu'nda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, delegelerin oy birliğiyle üçüncü kez devlet başkanı seçildi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeniden göreve seçilerek üçüncü dönemede görevine devam ediyor.
Kongrede devlet başkanı yardımcılığına Han Cıng, meclis başkanlığına ise Cao Licı seçildi.
Şi, Cao ve Han, yemin ederek görevlerine başladı.
Daha önce 2013 ve 2018'de iki kez devlet başkanı seçilen, 10 yıldır görev yapan Şi, 5 yıllığına yeniden seçilerek, Çin Halk Cumhuriyeti tarihinde devlet başkanlığını üçüncü dönme taşıyan ilk isim oldu.
Şi, ayrıca Merkezi Askeri Komisyon Başkanlığına da yeniden seçilerek ordunun başındaki başkomutan konumunu sürdürdü.
MAO'DAN SONRA İLK İSİM
69 yaşındaki Şi, ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Ekim 2022'de düzenlediği 20. Ulusal Kongresi'nde üçüncü kez parti genel sekreterliğine seçilerek Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao'dan bu yana parti yöneticiliğini iki dönemden fazla sürdüren ilk lider olmuştu.
Şi, mevcut haliyle 1982 Anayasası ile kurulan devlet başkanlığı makamında iki dönemden fazla kalan ilk lider olacak.
Kaynak: Anadolu AjansıTel Aviv'deki saldırıyı kim düzenledi? Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü Yunan Bakan Dendias'tan Türkiye açıklaması O ülkede vatana ihanet edenlere idam cezası