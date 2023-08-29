Çin'de devlet şirketlerinin karları ilk 7 ayda yüzde 3,9 arttı

Çin'de kamu şirketlerinin ve kamuya bağlı holdinglerin karları, ilk 7 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 arttı.

Çin'de devlet şirketlerinin karları ilk 7 ayda yüzde 3,9 arttı
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Maliye Bakanlığının yapılan açıklamaya göre, merkezi ve yerel hükümetlerin sahibi olduğu şirketlerin toplam karları, Ocak-Temmuz 2023'de 2,73 trilyon yuana (yaklaşık 370 milyar dolar) ulaştı.

Kamu şirketlerinin ilk 7 ayda işletme gelirleri yıllık bazda yüzde 4,3, toplam kar ise 3,9 artış kaydederken borçların varlıklara oranı, temmuz sonu itibarıyla yüzde 64,7 oldu.

Çin'de yıllık cirosu 20 milyon yuanın (2,74 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karlarının ocak-temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 15,5 gerilediği bildirilmişti.

Ülkede devlete ait şirketlerin karları toparlanma eğilimine girerken özel sektör karlarının azaldığı gözleniyor. Bu durum yatırımlara da yansıyor. İlk 7 ayda kamu sektöründeki sabit sermaye yatırımları yıllık bazda yüzde 7,6 artarken özel sektör yatırımları yüzde 0,5 azalmıştı.

# çin # çin ekonomisi
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