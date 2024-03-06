Çin'de halk demokrasisi nasıl işliyor?

Peki Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı nedir? Çin Ulusal Halk Meclisi ne iş yapar? Vatan Partisi Çin Temsilcisi Orçun Göktürk Ulusal Kanal'a anlattı.

Çin'de "İki Toplantı" olarak isimlendirilen Çin Ulusal Halk Meclisi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın eş zamanlı genel kurul toplantıları Pekin'de devam ediyor.



Çin'in yönetiminde İki Toplantı'nın yeri ne? İki Toplantı nasıl işliyor?



Vatan Partisi Çin Temsilcisi Orçun Göktürk, İki Toplantı'nın öne çıkan noktalarını anlattı.



Çin Başbakanı Li Çiang, hükümetin ilk yıllık çalışma raporunu ve bütçe taslağını meclise sundu. Başbakan Li, Çin ekonomisinin 2024'te en az yüzde 5 büyümeyi hedeflediklerini bildirdi.



"Hem Türkiye'de hem dünyada para ayıracak olsalarda"



Göktürk, hükümet raporunda ilk kez askere çağrılacak yedek kuvvetlerin eğitimine yönelik çabaların yükseltileceği gibi bir vurgunun yapıldığına dikkat çekti.



"Çin'in hem bahsettiğimiz gibi Ukrayna ..... söyleyebiliriz"



Orçun Göktürk, hükümet raporunda ekonomik büyüme, yapay zeka ve teknoloji konularının öne çıktığını aktardı.