Çin'de MI6 Casusu Tutuklandı

Bakanlık, casusluğun tespit edildiğini WeChat sosyal medya hesabından duyurdu.



Devlet sırlarını aktarmakla suçlanan şahsın, Çin'deki bir uluslararası danışmanlık şirketinin yöneticisi olduğu belirtildi. Şahsın, 2015 yılında MI6 (emaysiks) ile ilişki kurarak "istihbarat işbirliğine" girdiği, İngiltere ve diğer ülkelerde eğitim aldığı, özel casusluk cihazları edindiği ifade edildi.



Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı, Amerikan gizli servisi CIA'nın ülkedeki faaliyetlerine ilişkin daha önce pek çok kez paylaşımlar yapmıştı. Son açıklamada ise bakanlık, ilk kez İngiliz istihbaratının Çin'deki faaliyetlerine dikkat çekmiş oldu.