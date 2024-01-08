Türkiye'nin En Önemli Arkeolojik Keşfi Belli Oldu
Yaklaşık dört bin yıllık iki insan iskeleti ile, orada yapılan kazılar sonucunda Türkiye'nin en önemli arkeolojik keşfi oldu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir açıkladı.
Türkiye'nin en önemli arkeolojik keşfi belli oldu; Kütahya'daki Tavşanlı Höyük kazıları, yılın en önemli arkeolojik keşfi oldu. Prof. Dr. Erkan Fidan tarafından Kütahya’da 2021 yılından bu yana sürdürülen Tavşanlı Höyük kazıları, Türkiye’de önemli bir başarıya imza attı. Ulusal bir gazete tarafından düzenlenen ve arkeoloji uzmanları ile arkeoloji lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan yaklaşık bin kişilik seçici kurulun görüşüne sunulan Tavşanlı Höyük kazılarında bulunan yaklaşık dört bin yıllık iki insan iskeleti, bu yıl Türkiye'nin en önemli arkeolojik keşfi oldu.
Türkiye'nin En Önemli Arkeolojik Keşfi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, bu yıl için belirlenen Türkiye'nin en önemli arkeolojik keşfi Tavşanlı Höyüğü Kazıları hakkında şu ifadelerde bulundu:
’’Henüz 3 yıldır kazı çalışmaları yürütülen Tavşanlı Höyük, 2022 yılında aynı listede hançer ve mühür buluntularıyla üçüncü olmuştu. Günümüze kadar yapılan kazı çalışmalarında Türkiye’de sadece iki adet insan beyni bulunmuştu. 2023 yılında Tavşanlı Höyük’te yapılan kazılarda beyni ve derisi korunmuş şekilde bulunan insan kalıntılarıyla Tavşanlı Höyük en önemli arkeolojik keşifler listesinde ikinci sırada yer aldı. İnsan derisi ise ilk kez Tavşanlı Höyük kazılarında bulunmuş oldu. Prof. Dr. Erkan Fidan ve ekibini bu başarılarından dolayı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum’’
Kaynak: İhlas Haber Ajansı