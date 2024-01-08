Türkiye'nin en önemli arkeolojik keşfi belli oldu; Kütahya'daki Tavşanlı Höyük kazıları, yılın en önemli arkeolojik keşfi oldu. Prof. Dr. Erkan Fidan tarafından Kütahya’da 2021 yılından bu yana sürdürülen Tavşanlı Höyük kazıları, Türkiye’de önemli bir başarıya imza attı. Ulusal bir gazete tarafından düzenlenen ve arkeoloji uzmanları ile arkeoloji lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan yaklaşık bin kişilik seçici kurulun görüşüne sunulan Tavşanlı Höyük kazılarında bulunan yaklaşık dört bin yıllık iki insan iskeleti, bu yıl Türkiye'nin en önemli arkeolojik keşfi oldu.

Türkiye'nin En Önemli Arkeolojik Keşfi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, bu yıl için belirlenen Türkiye'nin en önemli arkeolojik keşfi Tavşanlı Höyüğü Kazıları hakkında şu ifadelerde bulundu: