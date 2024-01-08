Marmara Bölgesi'ne Dikkat! Uzman İsim Tehlikenin Boyutunu Açıkladı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu, Marmara Kahramanmaraş kadar tehlikeli mi sorusunu yanıtladı Bölgesi için tehlikenin boyutunu Deprem Bölgesi kıyaslaması ile açıkladı. Bakın, Yusuf Kağan Kadıoğlu konu ile ilgili neler söyledi, işte ayrıntılar...

Marmara Bölgesi'ne Dikkat

Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu Marmara Bölgesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Esenler Belediyesi öncülüğünde, Şehir ve Düşünce Akademisi ile daha güvenli bir geleceğe adım atılmasına yardımcı olmak, afete dayanıklı yapılar oluşturma ve felaketler karşısında bilinçli hareket etme yetenekleri kazandırmak amacıyla şehir ve planlama konusunda gerçekleştirilen etkinlikte şehir planlamasının geleceğine dair önemli perspektifler sunuldu. Düzenlenen etkinlikte konuşan Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu çok konuşulan Marmara depremi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kadıoğlu, Marmara depreminin er ya da geç olacağını fakat ne zaman olacağı ile ilgili hiçbir bilim insanının tahmin yürütemeyeceğini ifade etti.

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu şu sözleri söyledi:

"Bu deprem er geç olacaktır. Ancak ne zaman olacağı hakkında hiçbir bilim insanı tahmin yürütemez. Binalarınızı sağlam yaptığınız sürece İstanbul o kadar etkilenmeyecek. Çünkü Marmara depreminin fay hattı da Marmara’nın üzerinden geçmemektedir. Bir Doğu Anadolu’daki gibi Kahramanmaraş’taki gibi veya Erzincan’daki gibi doğrudan İstanbul’un içerisinden geçen etkili bir fayımız, canlı bir fayımız bulunmamaktadır. Bu nedenle İstanbul’un altyapısı mimari proje için uygundur. Ancak üst yapı itibariyle, mimari proje açısından bakıldığı zaman sağlam binalar bulunmamaktadır. Bu binaların kentsel dönüşüm ile en kısa zamanda yenilenmesi gerekiyor"

İstanbul için acil eylem planlarının olması gerektiğine vurgu yapan Kadıoğlu şu ifadeleri kullandı: