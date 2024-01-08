Bugün Deprem Mi Oldu? Hangi İller Etkilendi? AFAD ve Kandilli'ye Göre 8 Ocak'ta Yaşanan Son Depremler Hangileri?

Türkiye'de neredeyse her gün deprem olabilmektedir. Bu depremlerin bir kısmı hiç hissedilmezken bir kısmı da çok kötü bir şekilde hissedilmektedir. Peki 8 Ocak 2024 günü hangi illerde deprem oldu? Bu depremlerden hangileri hissedildi? AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre 8 Ocak 2024 günü gerçekleşen son depremlerin listesi...

8 OCAK'TA AFAD'IN KAYDETTİĞİ DEPREMLER

08-01-2024 07:13:25 38.1017 38.3256 6.98 ML 1.3 Çelikhan (Adıyaman) 615555

08-01-2024 06:38:58 39.8578 43.0528 9.81 ML 1.7 Merkez (Ağrı) 615556

08-01-2024 06:16:54 39.8242 43.1039 7.76 ML 2.6 Merkez (Ağrı) 615554

08-01-2024 05:46:48 38.2414 37.8367 7.34 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) 615551

08-01-2024 05:43:30 38.6261 26.6867 7.11 ML 1.5 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.65 km] Foça (İzmir) 615553

08-01-2024 05:39:58 38.0714 38.4414 6.87 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman) 615552

08-01-2024 05:23:30 37.9475 36.2358 6.76 ML 1.3 Saimbeyli (Adana) 615549

08-01-2024 05:03:31 38.175 37.7725 6 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) 615550

08-01-2024 04:40:17 37.9256 28.7336 6.72 ML 1.2 Sarayköy (Denizli) 615546

08-01-2024 04:39:57 38.4453 39.4014 7 ML 1.5 Sivrice (Elazığ) 615548

08-01-2024 04:34:55 36.9103 27.9539 6.91 ML 1.7 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.52 km] Milas (Muğla) 615545

08-01-2024 04:33:10 36.9094 27.9542 6.97 ML 1.8 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.62 km] Milas (Muğla) 615544

08-01-2024 04:23:14 36.3194 36.3592 6.97 ML 2.4 Reyhanlı (Hatay) 615543

08-01-2024 04:19:25 38.2433 38.2439 7.02 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 615547

08-01-2024 03:56:36 37.3153 37.0336 7 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 615540

08-01-2024 03:54:36 37.3033 37.0311 7.04 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 615539

08-01-2024 03:39:44 37.0756 28.955 7.07 ML 1.6 Köyceğiz (Muğla) 615541

08-01-2024 03:39:34 38.2322 38.1561 7.02 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 615538

08-01-2024 03:33:46 40.0258 27.655 6.99 ML 1.4 Gönen (Balıkesir) 615542

08-01-2024 03:28:20 38.0708 38.4911 7.03 ML 1.7 Sincik (Adıyaman) 615537

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN 8 OCAK'TA KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2024.01.08 06:39:00 39.9110 42.9908 8.4 -.- 1.5 -.- COBANBEYI-(AGRI) İlksel

2024.01.08 06:16:54 39.9165 43.1962 9.7 -.- 2.7 -.- CUMACAY-(AGRI) İlksel

2024.01.08 04:39:57 38.4698 39.3470 9.5 -.- 1.7 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2024.01.08 04:34:54 36.9227 27.9578 16.7 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2024.01.08 04:33:09 36.9378 27.9522 10.6 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2024.01.08 04:23:14 36.3140 36.3808 5.7 -.- 2.2 -.- KURTULUS-REYHANLI (HATAY) İlksel

2024.01.08 03:39:44 37.0437 28.9103 5.2 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.01.08 03:28:21 38.1860 38.4870 8.3 -.- 1.9 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2024.01.08 02:53:19 38.5425 40.4445 5.0 -.- 1.6 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel

2024.01.08 02:42:45 36.9023 27.9560 15.1 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2024.01.08 02:35:48 36.9055 27.9283 2.5 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2024.01.08 02:32:19 36.8968 27.9512 8.1 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2024.01.08 02:30:13 36.9267 27.9787 5.3 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2024.01.08 02:29:50 36.8998 27.9380 13.7 -.- 3.2 3.1 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2024.01.08 02:06:26 38.1570 36.9620 5.0 -.- 1.9 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.01.08 01:34:22 40.4132 28.8268 5.1 -.- 1.9 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel

2024.01.08 01:31:19 35.4550 33.9608 16.1 -.- 2.7 -.- KIBRIS-ISKELE İlksel

2024.01.08 01:14:04 38.5635 35.2287 5.0 -.- 2.2 -.- SUBASI-INCESU (KAYSERI) İlksel

2024.01.08 01:07:58 38.5738 35.2760 5.0 -.- 1.9 -.- SUBASI-INCESU (KAYSERI) İlksel

2024.01.08 00:54:22 39.1170 32.9965 8.4 -.- 1.8 -.- AGILBASI-KULU (KONYA) İlksel

2024.01.08 00:38:56 36.7208 36.3198 5.3 -.- 2.0 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY) İlksel

2024.01.08 00:38:45 37.9733 36.2488 26.0 -.- 1.5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel