Bugün Deprem Mi Oldu? Hangi İller Etkilendi? AFAD ve Kandilli'ye Göre 8 Ocak'ta Yaşanan Son Depremler Hangileri?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün yaşanan depremleri kaydetmektedir. Bu depremlerin son gerçekleştikleri bölgeleri kaydedip kamuoyu ile paylaşırlar. İşte 8 Ocak 2024 günü yetkililere göre gerçekleşen son depremlerin listesi... Bugün nerede deprem oldu?
Türkiye'de neredeyse her gün deprem olabilmektedir. Bu depremlerin bir kısmı hiç hissedilmezken bir kısmı da çok kötü bir şekilde hissedilmektedir. Peki 8 Ocak 2024 günü hangi illerde deprem oldu? Bu depremlerden hangileri hissedildi? AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre 8 Ocak 2024 günü gerçekleşen son depremlerin listesi...
8 OCAK'TA AFAD'IN KAYDETTİĞİ DEPREMLER
08-01-2024 07:13:25 38.1017 38.3256 6.98 ML 1.3 Çelikhan (Adıyaman) 615555
08-01-2024 06:38:58 39.8578 43.0528 9.81 ML 1.7 Merkez (Ağrı) 615556
08-01-2024 06:16:54 39.8242 43.1039 7.76 ML 2.6 Merkez (Ağrı) 615554
08-01-2024 05:46:48 38.2414 37.8367 7.34 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) 615551
08-01-2024 05:43:30 38.6261 26.6867 7.11 ML 1.5 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.65 km] Foça (İzmir) 615553
08-01-2024 05:39:58 38.0714 38.4414 6.87 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman) 615552
08-01-2024 05:23:30 37.9475 36.2358 6.76 ML 1.3 Saimbeyli (Adana) 615549
08-01-2024 05:03:31 38.175 37.7725 6 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) 615550
08-01-2024 04:40:17 37.9256 28.7336 6.72 ML 1.2 Sarayköy (Denizli) 615546
08-01-2024 04:39:57 38.4453 39.4014 7 ML 1.5 Sivrice (Elazığ) 615548
08-01-2024 04:34:55 36.9103 27.9539 6.91 ML 1.7 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.52 km] Milas (Muğla) 615545
08-01-2024 04:33:10 36.9094 27.9542 6.97 ML 1.8 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.62 km] Milas (Muğla) 615544
08-01-2024 04:23:14 36.3194 36.3592 6.97 ML 2.4 Reyhanlı (Hatay) 615543
08-01-2024 04:19:25 38.2433 38.2439 7.02 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 615547
08-01-2024 03:56:36 37.3153 37.0336 7 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 615540
08-01-2024 03:54:36 37.3033 37.0311 7.04 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 615539
08-01-2024 03:39:44 37.0756 28.955 7.07 ML 1.6 Köyceğiz (Muğla) 615541
08-01-2024 03:39:34 38.2322 38.1561 7.02 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 615538
08-01-2024 03:33:46 40.0258 27.655 6.99 ML 1.4 Gönen (Balıkesir) 615542
08-01-2024 03:28:20 38.0708 38.4911 7.03 ML 1.7 Sincik (Adıyaman) 615537
KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN 8 OCAK'TA KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER
2024.01.08 06:39:00 39.9110 42.9908 8.4 -.- 1.5 -.- COBANBEYI-(AGRI) İlksel
2024.01.08 06:16:54 39.9165 43.1962 9.7 -.- 2.7 -.- CUMACAY-(AGRI) İlksel
2024.01.08 04:39:57 38.4698 39.3470 9.5 -.- 1.7 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.01.08 04:34:54 36.9227 27.9578 16.7 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.08 04:33:09 36.9378 27.9522 10.6 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.08 04:23:14 36.3140 36.3808 5.7 -.- 2.2 -.- KURTULUS-REYHANLI (HATAY) İlksel
2024.01.08 03:39:44 37.0437 28.9103 5.2 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.01.08 03:28:21 38.1860 38.4870 8.3 -.- 1.9 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.01.08 02:53:19 38.5425 40.4445 5.0 -.- 1.6 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2024.01.08 02:42:45 36.9023 27.9560 15.1 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.08 02:35:48 36.9055 27.9283 2.5 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.08 02:32:19 36.8968 27.9512 8.1 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.08 02:30:13 36.9267 27.9787 5.3 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.08 02:29:50 36.8998 27.9380 13.7 -.- 3.2 3.1 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.08 02:06:26 38.1570 36.9620 5.0 -.- 1.9 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.08 01:34:22 40.4132 28.8268 5.1 -.- 1.9 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.01.08 01:31:19 35.4550 33.9608 16.1 -.- 2.7 -.- KIBRIS-ISKELE İlksel
2024.01.08 01:14:04 38.5635 35.2287 5.0 -.- 2.2 -.- SUBASI-INCESU (KAYSERI) İlksel
2024.01.08 01:07:58 38.5738 35.2760 5.0 -.- 1.9 -.- SUBASI-INCESU (KAYSERI) İlksel
2024.01.08 00:54:22 39.1170 32.9965 8.4 -.- 1.8 -.- AGILBASI-KULU (KONYA) İlksel
2024.01.08 00:38:56 36.7208 36.3198 5.3 -.- 2.0 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY) İlksel
2024.01.08 00:38:45 37.9733 36.2488 26.0 -.- 1.5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel