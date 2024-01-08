Bugün Hava Nasıl Olacak? Güncel Hava Durumu Açıklandı! 8 Ocak 2024 Pazartesi Hava Durumu...

Hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Amasya, Çorum ve Tokat çevreleri, Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri ve Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Peki Meteoroloji 8 Ocak günü hangi illeri uyardı? İşte 8 Ocak 2024 günü il il hava durumu...

8 OCAK 2024 PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat), yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren İstanbul çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (50-70) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve yarın (Salı) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve yarın (Salı) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi, Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir çevreleri ile Konya’nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara, Çankırı, Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinde kar yağışlı

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı bulutlu