Çin'den ABD'li 2 şirkete yaptırım

Çin, ABD savunma firmaları Northrop Grumman (NORTRUP GRAMIN) ve Lockheed Martin'e (LOKHED MARTİN) yaptırım uygulama kararı aldı.

ÇİN'DEN ABD'Lİ 2 ŞİRKETE YAPTIRIM

Açıklamayı Çin Dışişleri Bakanlığı yaptı. Yaptırımın gerekçesi ise bu iki firmanın Tayvan bölgesine silah tedarik etmesi. Dışişleri Bakanlığı'nın olağan basın brifinginde konuşan sözcü Mao Ning, silah satışının Çin'in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını ihlal eden tehlikeli bir hamle olduğunu söyledi.



Mao "Çin'in kesin muhalefetini görmezden gelen ABD hükümeti, Çin'in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını ciddi şekilde baltalayan Çin'in Tayvan bölgesine silah tedarik etmekte ısrar etti. Tayvan'ı silahlandırmaya yönelik yanlış ve tehlikeli yolda giderek daha da ileri gitmektedir" dedi.

Sözcü, Çin hükümetinin ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunma kararlılığını sürdürdüğünü yineledi.