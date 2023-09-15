ABD'de büyük grev! 3 otomotiv fabrikasındaki işçileri aynı anda greve gitti

ABD'de 12 binden fazla otomotiv işçisi greve gitti. ABD tarihinde ilk kez 3 otomotiv fabrikasında aynı anda iş bırakıldı. İşte ABD otomotiv sektörünü sarsan o grev...

ABD'de büyük grev! 3 otomotiv fabrikasındaki işçileri aynı anda greve gitti
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Toplu iş sözleşmesi müzakerelerinden sonuç alınamayınca ABD'de otomotiv işçileri greve gitti.
ABD'nin üç büyük otomotiv şirketi General Motors (CENERIL MOTÖRS), Stellantis (STELANTİS) ve Ford fabrikalarında 12 binden fazla işçi iş bıraktı.

ABD'de büyük grev! 3 otomotiv fabrikasındaki işçileri aynı anda greve gitti - Resim : 1

10 ilde uyuşturucu operasyonu10 ilde uyuşturucu operasyonuYurt

ABD'DE BÜYÜK GREV!

Birleşik Otomobil İşçileri sendikası yaklaşık 150 bin işçiyi temsil ediyor. Cuma günü iş bırakan işçi sayısı ise 12 bin 700 olarak ifade ediliyor.

ABD'de büyük grev! 3 otomotiv fabrikasındaki işçileri aynı anda greve gitti - Resim : 3

 

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