ABD'de büyük grev! 3 otomotiv fabrikasındaki işçileri aynı anda greve gitti

Toplu iş sözleşmesi müzakerelerinden sonuç alınamayınca ABD'de otomotiv işçileri greve gitti.

ABD'nin üç büyük otomotiv şirketi General Motors (CENERIL MOTÖRS), Stellantis (STELANTİS) ve Ford fabrikalarında 12 binden fazla işçi iş bıraktı.

ABD'DE BÜYÜK GREV!

Birleşik Otomobil İşçileri sendikası yaklaşık 150 bin işçiyi temsil ediyor. Cuma günü iş bırakan işçi sayısı ise 12 bin 700 olarak ifade ediliyor.