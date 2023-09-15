10 ilde uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanlığı uyuşturucu tacirlerinin peşine düştü. 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 265 zehir taciri yakalandı.

10 ilde uyuşturucu operasyonu
Son Güncelleme:

10 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle mevsimlik işçiler hastaneye kaldırıldıGıda zehirlenmesi şüphesiyle mevsimlik işçiler hastaneye kaldırıldıYurt

 10 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul, Diyarbakır, Eskişehir, Denizli, Mersin, Bolu, Kırklareli, Şanlıurfa, Manisa ve Bilecik'te düzenlenen operasyonlarda 265 zehir taciri yakalandı. Operasyonlarda, 158 kilogram muhtelif içerikte uyuşturucu madde, 125 bin adet uyuşturucu ele geçirildi.

10 ilde uyuşturucu operasyonu - Resim : 2

 

# uyuşturucu # operasyon # Ali Yerlikaya # içişleri bakanlığı
Çok Okunanlar
Alkol zehirlenmesine ne iyi gelir: İlk yardım ve önlemler
Alkol zehirlenmesine ne iyi gelir: İlk yardım ve önlemler
Banka promosyon ödemelerinin zamanlaması ve detayları
Banka promosyon ödemelerinin zamanlaması ve detayları
Dünyanın en iyi çorbaları
Dünyanın en iyi çorbaları
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
Evdeki faturaları nasıl düşürebilirsiniz? İşte o yöntemler
Evdeki faturaları nasıl düşürebilirsiniz? İşte o yöntemler
Öne Çıkanlar Atina burnumuzun dibinde tatbikat yaptı! - Halil Nebiler - Televizyon Gazetesi - 15 Eylül 2023 Atina burnumuzun dibinde tatbikat yaptı! - Halil Nebiler - Televizyon Gazetesi - 15 Eylül 2023 Beşiktaş'ın Lingard ısrarı sürüyor! Beşiktaş'ın Lingard ısrarı sürüyor!