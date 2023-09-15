10 ilde uyuşturucu operasyonu
İçişleri Bakanlığı uyuşturucu tacirlerinin peşine düştü. 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 265 zehir taciri yakalandı.
10 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.
10 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU
İstanbul, Diyarbakır, Eskişehir, Denizli, Mersin, Bolu, Kırklareli, Şanlıurfa, Manisa ve Bilecik'te düzenlenen operasyonlarda 265 zehir taciri yakalandı. Operasyonlarda, 158 kilogram muhtelif içerikte uyuşturucu madde, 125 bin adet uyuşturucu ele geçirildi.