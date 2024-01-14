Çin’den ABD’ye Tayvan tepkisi

Çin, Tayvan seçimlerinin ardından kutlama mesajı yayınlayan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a tepki gösterdi. Yapılan açıklamada Çin-ABD ilişkilerinde 'aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi' olduğu belirtildi.

Çin’den ABD’ye Tayvan tepkisi

Çin Halk Cumhuriyeti, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Tayvan'da düzenlenen başkanlık ve parlamento seçimlerinin ardından kutlama mesajı yayınlamasına tepki gösterdi.


Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasının "tek Çin" ilkesini ihlal ettiği, Washington'ın "Tayvan halkı ile yalnızca kültürel, ticari ve gayrı resmi nitelikte ilişkiler kurma" taahhüdüne aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamanın, "Tayvan'ın bağımsızlığını" savunan ayrılıkçılara yanlış mesaj verdiğini savunan Bakanlık ABD'yi kınarken, diplomatik kanallardan da protesto ettiğini bildirdi.

'AŞILMAMASI GEREKEN İLK KIRMIZI ÇİZGİ'

Tayvan sorununun Çin'in çıkarlarının merkezinde yer aldığı ve Çin-ABD ilişkilerinde "aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi" olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

- Tek Çin ilkesi uluslararası ilişkilerin temel bir normu, uluslararası toplumun hakim mutabakatı ve Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temelidir. Çin, ABD'nin Tayvan ile hangi şekilde veya hangi gerekçeyle olursa olsun resmi ilişki kurmasına ve Tayvan'ın işlerine müdahale etmesine karşıdır. ABD'ye Tayvan ile resmi nitelikte ilişkiler kurmaya ve 'Tayvan'ın bağımsızlığını' savunan ayrılıkçı güçlere yanlış mesaj vermeye son vermeye çağırıyoruz.
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# çin # abd # Tayvan
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