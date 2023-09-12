Çin'den ABD'ye Vietnam gözdağı

ABD ve Vietnam, ilişkilerinin düzeyini "kapsamlı stratejik ortaklığa" yükseltti



ABD Başkanı Joe Biden, Vietnam'ı ziyaret etti. Ziyaretin amacı Çin'in yükselişine karşı bölgede yeni ortaklıklar kurmak.



Biden, Vietnam Devlet Başkanı Vo Van Thuong (VOU VAN TUN) ve Ulusal Meclis Başkanı Vuong Dinh Hue (VIN DING HU EY İ) ile görüştü. Görüşmeler tamamlandıktan sonra açıklama geldi. ABD ve Vietnam, ilişkilerinin düzeyini "kapsamlı stratejik ortaklığa" yükseltti.



Başkent Hanoi'de ABD ve Vietnam ile yarı iletkenler ve mineraller konusunda imzalanan anlaşmalarla tarihi bir Kapsamlı Stratejik Ortaklık imzaladı.



ABD dört bir koldan Çin'in çevreleme politikalarını hızlandırdı. Vietnam ile stratejik ortaklık adımını askeri alana taşıma arayışına girişti.



Biden yönetimi, ABD, İngiltere ve Avustralya arasındaki nükleer denizaltı teknolojisinin paylaşımını öngören AUKUS Anlaşması, Hindistan, Japonya ve Avustralya arasındaki Dörtlü Güvenlik Diyaloğu QUAD ve ABD, Japonya ve Güney Kore üçlü savunma işbirliğini genişletmek istiyor. Bu anlaşmalara Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ASEAN çatısı altında savunma ortaklıkları bulunan Filipinler, Tayland dışında Endonezya ve Vietnam ile ikili düzeyde askeri işbirliğini artırma arayışında.

ÇİN'DEN ABD'YE VİETNAM GÖZDAĞI

Tüm bu gelişmelere karşı Çin'den uyarı gecikmedi. ABD'nin bu adımları Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning'e (MAAO NİNG) soruldu. Mao, ABD'nin Asya ülkeleriyle ilişki kurarken bölgesel barış, istikrar ve kalkınmaya saygı göstermesi gerektiğini söyledi:



