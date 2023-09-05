Çin'den G20 adımı! İlk kez G20 zirvesine katılmayacak

Rusya'nın ardından Çin de ilk kez G20 Zirvesi'ne liderlik düzeyinde katılmıyor. Rus ve Çin liderlerinin Hindistan'ın ev sahibi olduğu G20'ye katılmaması Batı'ya karşı bir mesaj mı? Konuyu Vatan Partisi Çin Temsicisi Orçun Göktürk, değerlendirdi.

Çin'den G20 adımı! İlk kez G20 zirvesine katılmayacak

Hindistan'da, 9-10 Eylül'de yapılacak G20 Liderler Zirvesi öncesi başkent Yeni Delhi'de hazırlıklar tamamlandı. G20 Zirvesi öncesinde, güvenlik önlemleri ve trafik düzenlemeleri prova edildi. Ancak zirveden çok Rusya ve Çin Liderleri'nin zirveye katılmama kararı gündemde... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den sonra, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de Yeni Delhi'ye gitmeyeceği açıklandı.

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ÇİN G20'YE NEDEN KATILMIYOR?

G20'de Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin'i ise Başbakan Li Qiang (Li ÇEN) temsil edecek. Peki Rusya ve Çin liderleri, G20'ye neden katılmıyor?

Vatan Partisi Çin Temsilcisi Orçun Göktürk, Rusya'nın uyarısını hatırlattı; liderlerin kararının Hindistan'a karşı değil Batı'ya karşı mesaj taşıdığını vurguladı.

Yeni Delhi'de yapılacak G20'de Avrupa Birliği ve 19 üye ülke var. Türkiye, ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Endonezya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Güney Kore liderleri katılacak.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# çin # G20 # vatan partisi
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