Dev zincirleme kaza! 100'den fazla araç karıştı...

Çin'in Ciangsu eyaletinde buzlanan otoyolda 100'den fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Dev zincirleme kaza! 100'den fazla araç karıştı...
Son Güncelleme:

Ulusal basındaki haberlere göre, Sucou şehrindeki zincirleme kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı. Devlet televizyonu CCTV, onlarca otomobilin birbirine girdiği kaza mahallinden görüntüler yayımladı.

Bahar Bayramı tatili dönüşü ülkenin büyük bölümünde soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğu Çin'de kara yollarındaki buzlanma, şehirler arası seyahatlerde trafiği olumsuz etkiliyor.

Acil Durum Bakanlığı, hafta başında 4. seviye afet durumu ilan etmiş, yerel yönetimlerden gerekli tedbirleri almasını istemişti.

Dünyaca ünlü bankadan ürküten altın tahmini! Tarih verdiler... 23 şubat 2024 altın fiyatlarıDünyaca ünlü bankadan ürküten altın tahmini! Tarih verdiler... 23 şubat 2024 altın fiyatlarıEkonomi
# çin # zincirleme trafik kazası
Çok Okunanlar
İşte dünyayı kendine hayran bıraktıran Türk uçakları!
İşte dünyayı kendine hayran bıraktıran Türk uçakları!
Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Taksite yeni düzenleme geliyor
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Taksite yeni düzenleme geliyor
Uzmanlar uyarıyor! Kredi kartı borcunuzu hemen ödeyin!
Uzmanlar uyarıyor! Kredi kartı borcunuzu hemen ödeyin!
Bursa'da şiddetli deprem
Bursa'da şiddetli deprem
Öne Çıkanlar 'Uçan Kale' Kaan gökyüzü ile buluştu!│Gün Ortası - Yeşim Eryılmaz #canlı 'Uçan Kale' Kaan gökyüzü ile buluştu!│Gün Ortası - Yeşim Eryılmaz #canlı Ağlayın! İşte ağlamanın faydaları... Ağlayın! İşte ağlamanın faydaları...