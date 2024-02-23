Dev zincirleme kaza! 100'den fazla araç karıştı...

Ulusal basındaki haberlere göre, Sucou şehrindeki zincirleme kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı. Devlet televizyonu CCTV, onlarca otomobilin birbirine girdiği kaza mahallinden görüntüler yayımladı.

Bahar Bayramı tatili dönüşü ülkenin büyük bölümünde soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğu Çin'de kara yollarındaki buzlanma, şehirler arası seyahatlerde trafiği olumsuz etkiliyor.

Acil Durum Bakanlığı, hafta başında 4. seviye afet durumu ilan etmiş, yerel yönetimlerden gerekli tedbirleri almasını istemişti.