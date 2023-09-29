Doktorlar Gözlerine İnanamadı! Mide Ağrısıyla Hastaneye Giden Adamın Midesinden 60 Adet Ev Eşyası Çıkarttılar!

35 yaşındaki Kuldeep Singh isimli bir adam yıllardır devam eden mide ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle doktora başvurdu. Sağlık görevlileri sorunlu bölgeyi taradı ve bunun üzerine endişe verici bir keşifte bulundular. Hastanın kulaklıktan düğmelere kadar onlarca ev eşyasını yuttuğu keşfedildi.

Doktorlar Gözlerine İnanamadı! Mide Ağrısıyla Hastaneye Giden Adamın Midesinden 60 Adet Ev Eşyası Çıkarttılar!
Son Güncelleme:

Hindistan'ın Pencap bölgesindeki bir hastaneye 35 yaşındaki Kuldeep Singh isimli bir adam yıllardır devam eden karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Röntgen sonuçlarında genç adamın midesinde madalyonlar, zincirler, somunlar, cıvatalar, kulaklıklar ve çengelli iğneler, mıknatıslar, gömlek düğmeleri ve fermuarlar ve daha birçok yenmeyen nesne dahil olmak üzere yaklaşık 60 ev eşyası bulundu.

Doktorlar Gözlerine İnanamadı!

Tıp Hastanesi müdürü Ajmer Singh Kalra, "Röntgen çekerken midenin içinde madalyonlar, zincirler, somunlar, cıvatalar, kulaklıklar ve başka birçok nesne bulduk" dedi.

Doktorlar Gözlerine İnanamadı! Mide Ağrısıyla Hastaneye Giden Adamın Midesinden 60 Adet Ev Eşyası Çıkarttılar! - Resim : 1Pika hastalığı teşhisi konulan adamın midesinden 3 saatlik cerrahi operasyonla ev eşyaları çıkartıldı. Ameliyat başarılı bir şekilde tamamlasa da Singh'in solunum cihazına bağlı olduğu dile getirildi.

İşte Dünyada En Fazla X Takipçi Sayısı Olan Hesaplarİşte Dünyada En Fazla X Takipçi Sayısı Olan HesaplarDünya
# hindistan # doktor # mide # eşya
Çok Okunanlar
Sıcaklıklar azalıyor, Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor!
Sıcaklıklar azalıyor, Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor!
İstanbul'da barajlar alarm veriyor, su oranı son on yılın en düşük seviyelerinde...
İstanbul'da barajlar alarm veriyor, su oranı son on yılın en düşük seviyelerinde...
Sarı Çizmesini Giyip Ojeli Tırnaklarıyla Otomobilleri Pırıl Pırıl Yapıyor
Sarı Çizmesini Giyip Ojeli Tırnaklarıyla Otomobilleri Pırıl Pırıl Yapıyor
AFAD ve Kandilli verilerine göre bugün deprem yaşanan iller...
AFAD ve Kandilli verilerine göre bugün deprem yaşanan iller...
Yeşilçam'ın Sarışın Güzeli Serpil Nur Son Haliyle "Nereden Nereye" Dedirtti
Yeşilçam'ın Sarışın Güzeli Serpil Nur Son Haliyle "Nereden Nereye" Dedirtti
Öne Çıkanlar İran - Türkiye Diyaloğu Güçleniyor! - Ulusal Kanal Ana Haber İran - Türkiye Diyaloğu Güçleniyor! - Ulusal Kanal Ana Haber Diyarbakır ‘hasır bileziği’ Dubai’de tanıtıldı Diyarbakır ‘hasır bileziği’ Dubai’de tanıtıldı