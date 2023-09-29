İşte Dünyada En Fazla X Takipçi Sayısı Olan Hesaplar

Dünyada en fazla X takipçi sayısı olan hesaplar belli oldu. X'te En çok takipiçi sayısı olan hesap hangisi? Elon Musk kaçıncı sırada? İşte ayrıntılar...

İşte Dünyada En Fazla X Takipçi Sayısı Olan Hesaplar
İşte Dünyada En Fazla X Takipçi Sayısı Olan Hesaplar
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Dünyada en fazla X takipçi sayısı olan hesaplar arasında Elon Musk ilk sırada yer alıyor. Dünyada en fazla X takipçi sayısı olan 2. hesap ise Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Barack Obama oldu. Peki listede başka hangi isimler bulunuyor? İşte Dünyada en fazla X takipçi sayısı olan hesaplar listesinin ayrıntıları...

DÜNYADA EN FAZLA X TAKİPÇİ SAYISI OLAN HESAPLAR

Dünyada En Fazla X Takipçi Sayısı Olan Hesaplar
Dünyada En Fazla X Takipçi Sayısı Olan Hesaplar

1. Elon Musk

2. Barack Obama

3. Justin Bieber

4. Cristiano Ronaldo

5. Rihanna

6. Katy Perry

7. Taylor Swift

8. Narendra Modi

9. Lady Gaga

10. Youtube

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